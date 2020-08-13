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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سيدة نصبت علي مواطنين بالإسكندرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:28 م
حبس سيدة
حبس سيدة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب والإحتيال على مواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بدول أجنبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بقيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، "لها معلومات جنائية"، بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها بزعم تسفيرها لإحدى الدول الأجنبية.

وتبين أن المشكو فى حقها تمارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على راغبى السفر للدول الأجنبية، وبتفتيشها عثر بحوزتها على مجموعة من جوازات السفر، شهادات الميلاد، شهادات التخرج، صحيفة الحالة الجنائية بأسماء مختلفة- مجموعة من إيصالات إيداع مبالغ مالية خاصة بالمجنى عليهم بحسابها الشخصى بأحد البنوك - 3 هواتف محمول تحوى العديد من الصور الضوئية لجوازات سفر وشهادات تخرج وإيصالات تحويلات بنكية ومبلغ مالى، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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