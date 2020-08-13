3 مصابين في حادث تصادم بالبدرشين

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق سقارة في منطقة البدرشين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في طريق سقارة بوقوع حادث مروري أدى إلى توقف حركة المرور وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.حرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم في الواقعة.