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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يحيل العاملين بالرعاية الصحية في بني زيد الأكراد للتحقيق

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:22 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محمد أبوشادي
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أحال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العاملين بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية بني زيد الأكراد، بمركز الفتح للتحقيق لتقصيرهم وإهمالهم في العمل، وعدم تواجدهم بمقر عملهم خلال أوقات العمل الرسمية دون أسباب مبررة بالإضافة إلى فتح تحقيق في الإهمال الجسيم وتردي الأوضاع بالمركز الصحي

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية.

وتفقد المحافظ مبنى مركز الرعاية الصحية ببني زيد الأكراد للتأكد من انتظام سير العمل بها حيث تبين له عدم تواجد العاملين بمقر الوحدة باستثناء ممرض وإداريين مما يسبب خللًا في انتظام العمل وعلى الخدمة المقدمة للمواطنين وتعطيل مصالحهم بالإضافة إلى عدم النظافة بالمركز والإهمال في مختلف أقسامه. 

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين مؤكدًا ضرورة التزام العاملين بالمنشآت الحكومية بمواعيد الحضور والانصراف وانتظام سير العمل لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط نقل رئيس الوحدة المحلية لقرية بني زيد الأكراد التابعة لرئاسة مركز الفتح إلى ديوان عام المحافظة وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في العمل فضلًا عن عدم الاهتمام بأعمال النظافة بالقرية.

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