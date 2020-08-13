وفاة والدة الفنانة فيدرا والموزع الموسيقي فهد

أعلنت الفنانة فيدرا "فرح" وفاة والدتها قبل قليل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "أمي في ذمة الله".شاركت فرح بمنشور من حساب اختها فاتن كتبت فيه: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون.. بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة أنعى إليكم وفاة والدتي حياة محمد علي العناني، التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13 8 2020.. وأسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".