«أوقاف المنيا» تستقبل الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، عن استقبال 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي كدفعة أولى بينما تنتظر الدفعة الثانية الأسبوع القادم.وقال بيان مديرية الأوقاف،أن الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تثبت جديتها ومصداقيتها في دورها المجتمعي والوقوف بجانب أبناء الوطن، مضيفا أن مديرية أوقاف المنيا استقبلت أول دفعة لحوم صكوك الأضاحي أمس، بكمية 4 أطنان لحوم كدفعة أولى، بينما الثانية يوم الأربعاء 1882020 بكمية 4 أطنان كدفعة ثانية، وتتوالى الدفعات من قبل وزارة الأوقاف لمحافظة المنيا وباقي المحافظات في صورة تثبت للجميع أن المال والجهد والوقت لا ولن يضيع، وإنما يكلله الله بالنجاح فجميعنا في خدمة بعضنا البعض على قلب رجل واحد خلف قيادة واحدة على أرض وطن واحد، ننعم جميعًا بنعم إله واحد ( وما بكم من نعمة فمن الله )، ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )، ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ) صدق الله العظيم.وقدمت مديرية الأوقاف الشكر لجميع العاملين بأوقاف المنيا من القياديين، والأئمة، ومقيم الشعائر، والمؤذنين، والعمال،والإداريين لما بذلوه من جهد في مشروع صكوك الأضاحي، الذي أظهر تأثر المجتمع بهم وشعوره بدورهم المجتمعي بجانب الدور الدعوي، مما أفرز عن نجاح المديرية وإداراتها الفرعية والعاملين بها في مشاركتهم لشعب المنيا.