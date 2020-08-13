إحالة رئيس لجنة امتحانات الدبلومات الفنية للتحقيق في الفيوم

أحال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رئيس لجنة امتحان الدبلومات الفنية بمدرسة البارودية بغرب المحافظة ومسؤولي أمن الباب للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل.وشدد عبدالله، خلال تفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية، لمتابعة حسن سير وانتظام اللجان، والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب، على رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.