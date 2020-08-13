أسماء المصابين فى حادث غرق «معدية دمشلى»

استقبل مستشفى منوف العام، اثنين مصابين من حادث غرق معدية بقرية دمشلي، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بمياه ترعة الرياح التوفيقي.والمصابون هم كل من "أحمد مبروك، 25 عامًا، عبدالرحمن خضر 21 عامًا"، وتم نقلهما لمستشفى منوف العام.وشهدت قرية "دمشلي" حادث غرق معدية تابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، بترعة الرياح البحيري، على متنها سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة بهما 10 أشخاص، تمكن 7 منهم من السباحة والوصول للشاطئ، وتواصل قوات الدفاع المدني البحث عن مفقودين.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية "دمشلي" التابعة لمركز كوم حمادة، وعلى متنها سيارتا نقل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، والإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجارٍ البحث عن المفقودين والضحايا، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ويواصل رجال الإنقاذ النهري مجهوداتهم للبحث عن مفقودين بعدما تمكن 3 من السباحة والوصول للشاطئ.