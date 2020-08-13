ضبط تاجر مخدرات بـ12 طربة حشيش فى العاشر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 12 طربة حشيش في العاشر من رمضان.أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلوجرام- مبلغ مالى– هاتف محمول.يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة، ولم تغفل أجهزة الوزارة عن التصدى الحازم والحاسم لأي صورة من صور الخروج عن القانون، لا سيما ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.