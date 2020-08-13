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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل بتهمة ترويج الحشيش في الإسكندرية 4 أيام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:13 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 150 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالي، هاتف ومحمول، بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ 1.050.000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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