155 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 22 ألفا و594 حالة، وقد تعافى منها 20 ألفا و346 حالة، بينما توفى 725 حالة.ونوه البيان بأنه يجري حاليًا علاج 114 شخصًا في المستشفى منهم 22 حالة في وحدة العناية المركزة، موضحا أن معظم الإصابات الجديدة تم تسجيلها في فيينا، وبلغت 41 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، يليها تيرول 27 حالة، ثم النمسا العليا 23 حالة، ثم النمسا السفلى 22 حالة.