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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأسماء.. تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات لـ183 مصريًا غادروا الأردن

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:10 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 183 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا العاصمة عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وكشف الوزير عن أن المستحقات المحولة بلغت المستحقات 440 ألفًا و880 دولارًا، أي ما يعادل من 7 ملايين و46 ألفًا و100 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن، شريف كامل.

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء المستحقة على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة بمصر لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المصريين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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