وفاء الكيلانى تبدأ التحضير لانطلاق «السيرة»

بدأت الإعلامية وفاء الكيلاني التحضيرات لبرنامجها التليفزيوني الجديد، "السيرة" والمقرر استئناف تصوير حلقاته مطلع سبتمبر المقبل لعرضه على شاشة Dmc بعدما تم تأجيله لتفشي فيروس كورونا المستجد.كان من المقرر عرض أولى حلقات الموسم الأول من البرنامج في شهر إبريل الماضي لكن شبكة "DMC" قررت تغيير خطتها وتأجيل عرضه.تستضيف وفاء الكيلاني خلال البرنامج عددًا من المشاهير والنجوم، كما سيتم تصويره في لبنان.وعلمت "الدستور" أن "الكيلاني" تستضيف خلال الموسم الاول أمير كرارة، يسرا، أصالة، شيرين عبد الوهاب.تقوم فكرة البرنامج على استضافة نجم، وإجراء الحوار معه عن المحطات التي مر بها في حياته سواء الفنية أو الشخصية، وكأنه يكتب مذكراته.يذكر أن آخر أعمال وفاء الكيلاني على الشاشة هو برنامج "تخاريف"، الذي تم عرضه عبر فضائية "mbc مصر"، واستضافت فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.