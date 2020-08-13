«التنمية المحلية»: تكليفات بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن المحافظات تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لقرار مجلس الوزراء.وأضاف قاسم لـ"الدستور"، أن هناك تكليفات واضحة للمحافظين، بشأن التيسير على المواطنين، وقبول الأوراق، حتى إن كانت ناقصة موضحا أن هناك تعليمات باكتمال إجراءات التصالح على أن يستكمل المواطن باقي الأوراق في الفترة الزمنية المحددة للتصالح.وأشار إلى أن هناك متابعة دورية مع كافة المحافظين بشأن هذا الملف، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوي يتلقى تقارير دورية من المحافظين، حول نسب الطلبات، نظرا لجدية الملف، وحرص القيادة السياسية على تنفيذه.وأوضح أن المحافظات جادة في ملف التصالح وأنه لا تراجع عن تطبيق سياسة الحفاظ على أملاك الدولة، ومنع البناء العشوائي.