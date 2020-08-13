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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 256 شابًا بالإسماعيلية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:06 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 256 شابًا، منهم شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 1433 شابًا.

وقال الوزير: إن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 38 عاملا بإجمالي 92 ألف جنيه، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من نمر ضامن مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضي تلقت المديرية 10 شكاوى مطالب عمالية، تم تحويل 5 منها للمحكمة العمالية، و5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بفض وقفة احتجاجية لـ 800 عامل على خط إنتاج بمصنع فيلوسيتى، وتمت تسوية مطالبهم بالتفاوض مع الشركة، والمتمثلة في تقديم ميعاد صرف مرتباتهم قبل عيد الأضحى المبارك، وتم صرف الرواتب فعلا 29 يوليو الماضي.

وأشار "ضامن" إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 50 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 95 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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