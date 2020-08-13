المناسترلي: مزايدة علنية جديدة قبل نهاية الشهر الجاري في «القومية للأسمنت»

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية الأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركته ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري مزايدة علنية جديدة.وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المزايدة استكمالًا لبيع ما تعمل عليه الشركة من تصفية من خطوط إنتاج ومعدات.وأشار المناسترلي إلى أن اللجنة المشكلة للتصفية تحارب الوقت من أجل الانتهاء من التصفية وفقًا للجدول الزمني المحدد له.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.