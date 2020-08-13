محافظ الغربية يهدى اللواء محمد عشماوى درع المحافظة

قدّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، درع المحافظة للواء محمد عشماوي، مدير إدارة التدريب المهني بالقوات المسلحة؛ تقديرًا وعرفانًا بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد وتضحيات لخدمه وطننا الحبيب مصر.جاء ذلك عقب الانتهاء من العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتي استمرت على مدار يومين شاركت فيها جميع الأجهزة المعنية للخروج بهذا العرس الديمقراطي كما هو معهود دائمًا بمحافظة الغربية.