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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:52 ص
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محمد أبوشادي
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هنأ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الطالب "أحمد مدحت مصطفى" لحصوله على المركز الأول ضمن أوائل الثانوية الأزهرية الشعبة العلمي، والطالبة "رحاب خالد عثمان عباس"، لحصولها على المركز الأول مكفوفين ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية لعام 2019- 2020.

حيث أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًّا بهما معبرًا عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على المركزين "الأول علمي" و"الأول مكفوفين" ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي تم إعلانها أمس الأربعاء. 

حيث هنأ المحافظ (الطالب أحمد مدحت مصطفى- بمعهد أسيوط النموذجي لحصوله على المركز الأول علمى على مستوى الجمهورية بمجموع 650 درجة، كما هنأ الطالبة رحاب خالد عثمان عباس بمعهد فتيات منفلوط الأزهرى لحصولها على المركز الأول مكفوفين على مستوى الجمهورية بمجموع 599 درجة).

وكان الأزهر الشريف قد أعلن عن أسماء الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية مساء أمس، وكان من نصيب المنطقة الأزهرية بأسيوط مركزان الأول علمي والأول مكفوفين.

كما وجه محافظ أسيوط التهنئة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجميع قيادات الأزهر الشريف لتميز أبنائهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبنا بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في نشر العلم ورسالة الإسلام الوسطية السمحة. 

وأعلن محافظ أسيوط تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة، فضلًا عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين مشيرًا إلى أنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بديوان عام المحافظة نظرًا لتفوقهم الدراسي معربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات، وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات. 

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