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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الأسقفية» تبدأ فعاليات الدورة الـ3 لمشروع «معًا من أجل مصر»

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:45 ص
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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تستأنف الكنيسة الأسقفية فعاليات السنة الثالثة لمشروع "معًا من أجل تنمية مصر"، غدًا الجمعة، بعد أن توقفت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وتبدأ أولى الفعاليات بخدمة مجتمع القاهرة بالاشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وقال رامز بخيت، المشرف على المشروع، في بيان اليوم: إن الفعاليات تبدأ بيوم تدريب لشباب القاهرة تحت عنوان "طاقات الشباب الإبداعية" انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.

وأوضح أنه تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعى قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير، ويشمل مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معًا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

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