نانسى عجرم: «بيروت أقوى من الكسر»

عبرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد نظرًا للأحداث الأخيرة التي شهدتها لبنان واندلاع المظاهرات.وقالت نانسي في تدوينة لها عبر موقع التدوينات "تويتر": "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة، توجّعت، شافت الويلات، بس بيروت أقوى من أن تنكسر، بيروت ست الدّني، بيروت ما بتموت" وتفاعل جمهورها معها.