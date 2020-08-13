نانسى عجرم: «بيروت أقوى من الكسر»
الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:49 ص
محمد قدريطباعة
عبرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد نظرًا للأحداث الأخيرة التي شهدتها لبنان واندلاع المظاهرات.
وقالت نانسي في تدوينة لها عبر موقع التدوينات "تويتر": "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة، توجّعت، شافت الويلات، بس بيروت أقوى من أن تنكسر، بيروت ست الدّني، بيروت ما بتموت" وتفاعل جمهورها معها.
وقالت نانسي في تدوينة لها عبر موقع التدوينات "تويتر": "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة، توجّعت، شافت الويلات، بس بيروت أقوى من أن تنكسر، بيروت ست الدّني، بيروت ما بتموت" وتفاعل جمهورها معها.
نانسى عجرم: «بيروت أقوى من الكسر»
نانسى عجرم: «بيروت أقوى من الكسر»