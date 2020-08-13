الحكومة تناقش توثيق «سابقة» تعامل مصر فى مواجهة كورونا

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باللجنة الوزارية المصغرة لتوثيق جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.وناقش الاجتماع الجهود المبذولة التي تهُدف إلى توثيق تعامل الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر تأسيس وحدة ومركز الوثائق الاستراتيجية والتي يتم من خلالها رصد جميع الجهود التي قامت بها أجهزة الدولة المختلفة.وأوضحت السعيد، أن الاجتماع يأتي في إطار التكليف الرئاسي، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرصد وتوثيق جهود الحكومة المصرية خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مجموعة العمل الحالية منبثقة من وحدة الوثائق الاستراتيجية التابعة لمجلس الوزراء المصري.وأكدت وزيرة التخطيط أن بوابة الوثائق الاستراتيجية التي تم إطلاقها تعمل جنبًا إلى جنب مع مرصد وزارة التخطيط والذي يعرف بـ"Policy Tracker" ويهدف إلى توثيق جهود الدولة المصرية والخطوات الاقتصادية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ولفتت خلال الاجتماع إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا في كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستويين الإنساني والعالمي.وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية كانت حريصة على الشفافية في التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصري ليكون شريكا لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصري، ما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة.من جهته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية عملت كفريق واحد لمواجهة أزمة كورونا وبذلت جهودًا غير مسبوقة للحد من أعداد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود في حاجة إلى التوثيق لأنها تعد "سابقة" في علم الإدارة والقيادة، موضحًا أن أزمة كورونا أبرزت أهمية الإسراع في بناء مجتمع رقمي بعد اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية فى التواصل وممارسة الأعمال، وأكد طلعت أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود من أجل الوصول إلى مجتمع رقمي متكامل.وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى إطلاق بوابة وحدة الوثائق الاستراتيجية على شبكة الإنترنت، موضحًا أن عدد 5750 بيانا ومبادرة قامت بها الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا جرى توثيقها عبر عمليات الرصد والتقارير التي وردت لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.واستعرض الجوهري الخطوات التي تقوم وحدة الوثائق بها لجمع المعلومات حول جهود الدولة في التعامل مع أزمة كورونا والانطباعات لدى المؤسسات الدولية الإعلامية حول الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.