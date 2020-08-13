جوتيريش: كورونا يهدد المكاسب التى تحققت فى محاربة الفقر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جائحة فيروس كورونا لا تهدد المكاسب التي تمكن العالم من تحقيقها في محاربة الفقر وبناء السلام فحسب، بل تهدد بتفاقم الصراعات القائمة وتوليد نزاعات جديدة.وقال جوتيريش، في اجتماع لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إن دعوته التي أطلقها في 23 مارس للوقف الفوري لإطلاق النار في النزاعات لمواجهة الفيروس، دفعت عددًا من الأطراف المتحاربة إلى التهدئة أو وقف القتال.وأضاف: "ما يثير الأسى هو أن الوباء لم يدفع الأطراف، في كثير من الحالات، إلى تعليق الأعمال العدائية أو الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار".وقال بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة: "إنه لأمر مدهش أن يتمكن العالم من فرض الإغلاق على مليارات الأشخاص وإغلاق الحدود وتعليق التجارة، في الوقت الذي يفشل فيه في تعليق النزاعات".