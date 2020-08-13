رانيا يوسف توافق مبدئيًا على المشاركة فى «اللعبة 2»

رشحت الجهة المنتجة لمسلسل اللعبة الفنانة رانيا يوسف للمشاركة في الجزء الثاني من العمل المقرر عرضه في 2021.وقال مصدر من داخل العمل لـ"الدستور" إن رانيا وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في بطولة المسلسل، ولكنها تنتظر الانتهاء من كتابة السيناريو للموافقة بشكل نهائي والتعاقد رسميًا على الانضمام للعمل.يذكر أن ورشة كتابة المسلسل بقيادة المؤلف فادي أبوالسعود تواصل كتابة حلقات وأحداث المسلسل، حيث من المقرر انطلاق تصوير أولى حلقات المسلسل مطلع شهر أكتوبر المقبل.ومن المقرر أن يشهد الجزء الثاني مفاجآت في الأحداث، خاصة أنه يحتوي على لعبة جديدة غير اللعبة التي دارت حولها أحداث الجزء الأول.مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.