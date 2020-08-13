أمريكا تجدد دعواتها بتمديد حظر السلاح على إيران

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا، اليوم الخميس، مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح الإيراني، المقرر انتهاؤه في أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاقية النووية.جاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن غدًا الجمعة، بجلسة للتصويت على تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، بينما أعلنت كل من روسيا والصين استخدام حق الفيتو حول تمديد الأسلحة.وقالت كيلي كرافت، مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن مخاطر عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران كارثية.وأضافت - في تصريحاتها وفق وكالة رويترز - أنه لا يمكن أن نتصور أن يتغاضى مجلس الأمن عن سلوك طهران.يذكر أن الحظر المفروض على إيران منذ 13 عامًا ينتهي في أكتوبر، وفق الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.