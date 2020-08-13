220 ألف إصابة و9213 وفاة بكورونا في ألمانيا

وصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ألمانيا إلى 220 ألفًا و859 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات جراء الفيروس وصلت إلى 9213 حالة، وقد تعافى 198 ألفًا و991 شخصًا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 28 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.