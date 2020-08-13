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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

فى ذكرى ميلاده.. سمير خفاجى «مكتشف النجوم» وصانع مجد عادل إمام المسرحى

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:33 ص
سمير خفاجي وعادل
سمير خفاجي وعادل إمام
محمد قدري
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تحل اليوم الذكرى الـ 90 لميلاد المؤلف والمنتج المسرحي المصري سمير خفاجي الذي ولد في 13 أغسطس عام 1930، وشارك في اكتشاف مئات الفنانين والمسرحيين المصريين العرب وقدم درر الأعمال المسرحية طوال حياته الفنية.

أسس خفاجي فرقة "ساعة لقلبك" الشهيرة مع كل من يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد، وكان لها الفضل في تخريج جيل كامل من الفنانين في زمن الفن الجميل منهم الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي، انتقل بعدها لمرحلة جديدة وهي تكوين فرقة "الفنانين المتحدين" التي أسهمت في ظهور جيل كامل من الفنانين ظلوا عمالقة الفن منهم عادل إمام وأحمد زكي، وسعيد صالح، ويونس شلبي، من خلال مسرحيات تركت بصمة كبيرة مثل "هالو شلبي"، "مدرسة المشاغبين".

وكان له الفضل في الانتشار والتفوق والسيطرة المسرحية لعادل إمام بداية من المسرحيات القديمة حتى أعظم أعماله خلال العقود الثلاثة الماضية، فبعد إنتاج مسرحية "مدرسة المشاغبين" تعمقت علاقته مع الزعيم، وبعد ذلك أنتج له مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" والتي حققت نجاحا كبيرا.

أنتج خفاجي لعادل إمام عدة أفلام مثل "حب في الزنزانة" و"عصابة حمادة وتوتو" واتجه بعدها للأعمال المسرحية حيث أنتج له "الواد سيد الشغال"، "الزعيم"، "بودي جارد" وحققت تلك المسرحيات أكبر نجاحات في تاريخ المسرح ودارت حول الوطن العربي وسط مطالبات بتكثيف العروض، ورحل سمير خفاجي عن عالمنا يوم 21 سبتمبر عام 2018.

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