البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ19.5 مليار جنيه اليوم

يطرح اليوم البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.



وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.



ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده غدا الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلات بما يسهم في استقرار متوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومي.