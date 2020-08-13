كتابة 13 حلقة من «ضربة معلم» لـ محمد رجب

يستعد النجم محمد رجب للدخول في تجربة جديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد باسم «ضربة معلم» مكون من 45 حلقة يُعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح خلال الأيام الماضية من كتابة ما يقرب من 13 حلقة من حلقات المسلسل، وبدأ المخرج إسماعيل فاروق ترشيح الأبطال خلال الأيام القادمة بالاتفاق مع شركة «سينرجي» المنتجة للعمل الجديد.ويأتي العمل بعد نجاح الفنان محمد رجب العام الماضي في مسلسله الاخير «الأخ الكبير» الذي عُرض وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركه في البطولة وآيتن عامر ودينا فؤاد وهبة مجدي وأحمد حلاوة.