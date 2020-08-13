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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيول «تاريخية» تهدد مفاعلا نوويا في كوريا الشمالية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:21 ص
سيول
سيول
وكالات
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قال مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، إن صور الأقمار الصناعية توحي بأن السيول الأخيرة في كوريا الشمالية ربما تكون ألحقت أضرارا بغرف المضخات المرتبطة بمفاعلها النووي الرئيسي.

وقال محللون في موقع "38 نورث"، المتخصص في متابعة الموقف في كوريا الشمالية، اليوم، إن صورا التقطتها أقمار صناعية تجارية في الفترة من السادس إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري، أظهرت مدى هشاشة وضع أنظمة التبريد في المفاعل النووي التابع لمركز يونجبيون للأبحاث العلمية النووية في مواجهة الأحوال الجوية السيئة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وانهمرت على شبه الجزيرة الكورية واحدة من أطول زخات المطر في التاريخ الحديث، ما أحدث فيضانات وسيولا وانهيارات أرضية وتسببت في أضرار مادية وبشرية في الكوريتين.

و"يونجبيون" تقع على ضفة نهر كوريونج على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، وهي تضم مفاعلات نووية ومنشآت لإعادة معالجة الوقود وأخرى لتخصيب اليورانيوم يعتقد أنها تستخدم في برامج الأسلحة النووية بالبلاد.

وأشار تقرير "38 نورث" إلى أن المفاعل الذي يعتقد أنه يستخدم في إنتاج بلوتونيوم بالدرجة التي تتيح استخدامه في صنع أسلحة لا يبدو أنه يعمل منذ فترة، كما أن مفاعلا تجريبيا يعمل بالماء الخفيف لم يبدأ تشغيله بعد، غير أن حدوث مثل هذه السيول والفيضانات مستقبلا سيستلزم الإغلاق على الأرجح.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن حدوث أضرار في "يونجبيون"، لكنها قالت هذا الأسبوع إن مسؤولين بارزين تفقدوا المناطق التي شهدت فيضانات وسلموا معونات وقدموا توجيهات بشأن كيفية منع المياه من الإضرار بالمحاصيل.

وأحجمت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية عن التعليق على تقرير "38 نورث" لكنها قالت إنها تتابع دائما التطورات المتصلة بالبرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية وتتعاون عن كثب مع الإدارة الأمريكية.

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