«مصر للطيران» تسيّر 28 رحلة دولية اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، عن تنظيم 28 رحلة جوية، لعدة عواصم عالمية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل دولة، بهدف نقل نحو 3 آلاف راكب.وتتوجه رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت.كما تضمنت رحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ ورحلتين داخليتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر.يذكر أن الحكومة قررت تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويُستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.