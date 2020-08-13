244 ألف إصابة بكورونا و30 ألفا و375 وفاة في فرنسا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 244 ألفا و88 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس وصل إلى 30 ألفا و375 حالة، في حين تعافى 83 ألفا و609 مصابين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس حتى الآن.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.