ائتلاف دولة القانون العراقي يطالب بطرد السفير التركي من البلاد

دعا ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بالخروج عن صمتها تجاه الاعتداءات التركية السافرة في البلاد، والتي كان آخرها قصف في منطقة سيدكان وأسفر عنه مقتل ضباطين عراقيين.وبدوره، شدد منصور البعيجي، نائب عن الائتلاف، على ضرورة طرد السفير التركي من البلاد، مؤكدًا أن هذه التجاوزات التركية لن تتوقف طالما أن الحكومة العراقية لم تتخذ الرد المناسب ضد تركيا وردعها برد يتناسب مع ما قامت به من فعل وخرق لسيادة البلد.وأضاف البعيجي وفق لشبكة "رووداو" العراقية، أنه يجب على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي لطرد السفير التركي من البلد وقطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من "انتهاكات" في العراق، كرد عليها حتى تقوم تركيا بمراجعة ما تقوم به من قصف وانتهاك لأراضي العراق نهائيًا.