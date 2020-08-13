وفاة أول طبيبة بكورونا في كفر الشيخ

توفيت الطبيبة شيماء إبراهيم عبدالحميد، الطبيبة بمستشفى حميات كفر الشيخ، اليوم الخميس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ ما يقرب من شهر حيث كانت تتلقى العلاج بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي.وأكد مصدر طبي بكفر الشيخ، لـ"الدستور" أن الطبيبة شيماء تعد أول طبيبة تموت بفيروس كورونا في كفر الشيخ، حيث إنه قد تم إصابة العديد من الأطباء بالفيروس قبل ذلك إلا أنه لم تسجل أي حالات وفاة سوي حالة الطبيبة المذكورة، وأنه سيتم التعامل معها في إجراءات الغسل والدفن حسب الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أكد أنه يوجد 13 مستشفى للعزل في دائرة المحافظة، مشيدا بجهود المنظومة الصحية، مشددا على أهمية الوعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية بالرش والتعقيم يوميا والاهتمام بالمنافذ الحدودية للمحافظة. ‏