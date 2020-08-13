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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة حلوان تعلن شروط القبول في كلية ومعهد التمريض

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:08 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، وريادة الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض الشروط العامة للقبول بكلية التمريض بالجامعة.


ووفق بيان عن الجامعة، جاءت شروط القبول بالكلية كالآتي:

- تقبل كلية التمريض الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة (علمي علوم) أو مــا يعادلها.
- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هـــي الإنجليزية (يستثني من ذلك خريجي مدارس اللغات).
- يخضع الطلاب لاختبارات القبول الموحدة على مستوى لجنة قطاع التمريض سواء كان لطلاب الثانوية العامة أو طلاب المعهد الفنى للتمريض.
- على جميع الطلاب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكشف الطبي الخــاص.
- الدراسة بالكلية باللغة الإنجليزية لمدة 4 سنوات وسنة تدريبية (امتياز).
- يتم التدريب العملي خلال الأربع سنوات في مستشفيات حكومية على أعلى مستوى تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
- يتم تدريب الطلاب قبل نزولهم للمستشفيات في معامل الكلية التي تحاكي الواقع وذلك على أحدث الأجهزة والمانيكان.
- تقبل الكلية الحاصلين على شهادة المعاهد الفنية الصحية (شعبة التمريض)، أو المعاهد الفنية للتمريض، على أن يكونوا حديثي التخـرج وحاصلين على 75% على الأقل من درجات الدبلوم ويتم قبول هؤلاء الطلاب بالفرقة الثانية.
- تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية الفنية للتمريض الحاصلين على 75%، بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات.

كما أعلنت الجامعة شروط القبول بالمعهد الفنى للتمريض وهي كالآتي:

- يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو ثانوية معادلة.
- أن يكون حاصلا على نسبة 75% في اللغة الإنجليزية.
3- ألا يزيد العدد عن 100 طالب وطالبة.

وتأتي ضوابط التحويل المطلوبة بالمعهد الفني للتمريض كالآتي:

- يقبل التحويلات عن طريق مكتب التنسيق فقط بالشروط الأتية:
- الحاصلين على ثانوية عامة علمي علوم ومستوفي الحد الأدني للقبول بالمعهد.
- اجتياز اختبارات القبول الموحدة المنعقدة بالمعهد.
- أن يكون حاصلا على نسبة 75% في اللغة الإنجليزية.
- ألا يزيد العدد عن 10% من أعداد المقبولين.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين في التحويل للفرقة الثانية:

- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل وذلك طبقا للتوزيع الإقليمي للمعهد.
- ألا يحمل أكثر من مادتين بعد إجراء المقاصة العلمية بالمعهد.
- المعهد لا يقبل التحويلات لطلاب راسبين من كليات أو معاهد أخرى.

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