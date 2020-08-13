واشنطن تمدد بقاء قواتها في سوريا والعراق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار بقاء عناصر من قواتها في العراق وسوريا، بأعداد قليلة لمواجهة النفوذ الإيراني.وكشف الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي، احتمالية خفض بعض القوات في البلدين، مؤكدًا استمرار بقاء القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وفق ما نقلت قناة "العربية" الأخبارية، اليوم الخميس.وأوضح ماكنزي، أنه يوجد في العراق 5200 جندي للمساعدة في محاربة فلول "داعش" وتدريب القوات العراقية، لكن سيتم تعديلها بعد المشاورات مع الحكومة في بغداد، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية.وعلى الرغم من مطالبة الرئيس ترمب في الخريف الماضي بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأميركية البالغ عددها 1000 جندي من سوريا، لا يزال لدى أمريكا حوالي 500 جندي هناك، معظمهم في شمال شرق البلاد، لمساعدة الحلفاء الأكراد السوريين المحليين في محاربة جيوب مقاتلي "داعش".