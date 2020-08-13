تجديد حبس شقيقتين متهمتين بإلقاء جثة طفل بمقلب زبالة في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس شقيقتين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بإلقاء جثة طفل بمقلب زبالة بدائرة القسم.كانت النيابة تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المرج، بقيام "ع. ع " 13 سنة، وشقيقتها "د. ع" 22 سنة، بإلقاء جثة طفل بمكان تجمع قمامة بشارع المركز الاجتماعي بدائرة القسم، وتبين من مناظرة الجثة أنها لطفل ولا توجد شبة جنائية في الوفاة.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.