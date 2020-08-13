الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على الألياف الضوئية من الهند

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، تمديد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الألياف الضوئية أحادية النمط من الهند لمدة خمس سنوات أخرى.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن التمديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الجمعة، موضحة أن القرار اتخذ بعد مراجعة انتهاء الصلاحية التي تم إطلاقها بناء على طلب الصناعة المحلية في يونيو من العام الماضي.وبدأت الصين فرض رسوم مكافحة الإغراق على الألياف الضوئية أحادية النمط المستوردة من الهند اعتبارا من أغسطس 2014، بنسب تعريفة تتراوح بين 7.4% إلى 30.6%، وتستخدم الألياف الضوئية أحادية النمط في تصنيع معدات الاتصالات.