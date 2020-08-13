رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعاون «أرجنتيني مكسيكي» لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:09 ص
لقاحات ضد كورونا
لقاحات ضد كورونا
وكالات
طباعة
قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إن الأرجنتين والمكسيك ستنتجان لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 لتوفيره في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية، وذلك بعد اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من الشركة معنيين بالمشروع.

وقالت حكومة الأرجنتين إنه جرى توقيع اتفاق بين شركة العقاقير الطبية البريطانية أسترا زينيكا وشركة التكنولوجيا الحيوية مابساينس التابعة لمجموعة إنسود يتضمن نقل تقنية إنتاج 150 مليون جرعة مبدئيا من اللقاح لتزويد جميع دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل.

وقال فرنانديز أمس الأربعاء "سيكون إنتاج أمريكا اللاتينية في الأرجنتين والمكسيك، وسيتيح ذلك لجميع دول المنطقة الحصول على اللقاح في الوقت وبالكفاءة المطلوبين".

وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد على تويتر في وقت لاحق إن فرنانديز ونظيره المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور بذلا مساعي لإبرام الاتفاق. وأضاف أن الناتج من اللقاح قد يزيد إلى 250 مليون جرعة.

وشركة أسترا زينيكا هي ثاني أكبر منتج للعقاقير الطبية في بريطانيا، ولها عمليات في الأرجنتين منذ فترة طويلة. وقد وقعت اتفاقا مع مؤسسة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم لإنتاج اللقاح المتوقع تسليمه في النصف الأول من عام 2021 بعد دراسات المرحلة الثالثة والحصول على موافقة الجهات الرقابية.

ووجه إبرارد الشكر لمؤسسة سليم لتمويلها إنتاج اللقاح وقال إن المكسيك ستفصح عن مزيد من التفاصيل اليوم الخميس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزوج 9 مرات.. محطات فى حياة فيلسوف الفن سناء شافع

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

حقيقة وفاة سناء شافع بكورونا

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثانٍ من فيلم «باب الحديد»

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

تعاون «أرجنتيني مكسيكي» لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

ختام عروض «السيرة الهلامية» بالأوبرا

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

محمد الكفراوي يطلق «مكان مشبوه» خلال أيام