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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ286 ألفا و674

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:03 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، اليوم الخميس، إلى 286 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 753 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و139 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 264 ألفا و60 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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