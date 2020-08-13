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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1499 إصابة.. المغرب يسجل أسوأ حصيلة يومية لكورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:00 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الأربعاء، عن تسجيل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا بلغت 1499 إصابة في 24 ساعة مقارنة مع 1132 يوم الثلاثاء، ليرتفع مجموع المصابين منذ ظهور الوباء في المغرب في أوائل مارس إلى 36 ألفا و494 حالة.

وقال معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في التصريح اليومي للوزارة إن المغرب سجل يوم الأربعاء أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة مقابل 17 حالة يوم الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء فيها إلى 556 حالة.

وذكرت الوزارة أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، إذ باتت النسبة 101 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وتصدرت الدار البيضاء عدد الإصابات، إذ بلغ العدد بها 489 حالة وبلغ في مراكش 350 حالة وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة 172 حالة.

كما قالت الوزارة إن عدد الحالات الخطيرة بلغ 147 منها 63 تحت أجهزة التنفس الصناعي.

ومدد المغرب للمرة الرابعة على التوالي حالة الطوارئ الصحية التي فرضها في 20 مارس الماضي وذلك حتى العاشر من سبتمبر.

وكان قد أغلق في وقت سابق مدنا كبرى في مسعى لمحاصرة تفشي الفيروس، وفرض غرامة مالية على عدم استخدام الكمامة الطبية.

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