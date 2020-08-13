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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

56 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:50 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 14 ألفا و770 حالة.

وتراوح العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا بين 20 إلى 50 إصابة في هذا الشهر، لكنه تجاوز 50 إصابة لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الأربعاء (54 إصابة)... وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.

ومن بين الـ 56 إصابة الجديدة، كانت 47 إصابة بعدوى محلية وهذا أعلى بمقدار 5 أضعاف من عدد الإصابات الوافدة من الخارج (9 إصابات).

وسجل العدد اليومي للإصابات المحلية أعلى مستوى له منذ 3 يوليو(49 إصابة). وكان عدم تجاوز عدد الإصابات المحلية اليومي لـ 50 إصابة، من الأهداف التي طرحتها الحكومة الكورية عند تحويل نظام الحجر الصحي من "التباعد الاجتماعي" إلى "التباعد في الحياة اليومية".

من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات بكوفيد-19 دون تغيير عند 305 حالات في كوريا الجنوبية، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 31 حالة وبلغ حتى الآن 13،817.

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