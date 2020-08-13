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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

737 وفاة و5858 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:49 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، عن تسجيل 737 حالة وفاة و5858 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ـ إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك وصل إلى 498380 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 54666 حالة وفاة.

ومن جانبه، صرح نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، في وقت سابق، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة، متوقعا أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

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