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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:57 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس به شبورة مائية صباحًا وأن يكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدلًا ليلًا.

ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية، وسط ظروف طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ليلًا.

أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.. ونشاط رياح على خليج السويس يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 متر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 34 25
بلطيم 32 25
مطروح 29 22
السلوم 31 23
سيوة 36 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 31 23
رأس سدر 37 27
نخل 34 21
نويبع 37 28
طابا 36 27
كاترين 32 18
الطور 36 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 36 24
أسيوط 37 26
سوهاج 38 27
قنا 39 27
الأقصر 39 28
أسوان 40 28
إدفو 40 28
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 39 27
شلاتين 36 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 34 30

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