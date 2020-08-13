محافظة الجيزة: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء

كشفت محافظة الجيزة عن أن يوم السبت المقبل الموافق 15 أغسطس سوف يكون آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح.وطالبت المحافظة من المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، مشددة على استمرار حملات الإزالة على العقارات المخالفة والتعديات على أراضي الدولة وإزالة العقارات التي لا تنطق عليها شروط التصالح.كان النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ناشد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دراسة مد فترة التصالح في مخالفات البناء المنتظر أن تنتهي فى 30 سبتمبر المقبل، بعد حالة الجدل واللغط التى ثارت حول آلية تطبيق القانون خلال الفترة الأخيرة، ما ترتب عليه عدم الإقبال الكبير من المخالفين لإنهاء الإجراءات اللازمة لأعمال التصالح.