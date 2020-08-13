رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة جدة سيدة البرازيل الأولى بسبب كورونا.. و 1175 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:47 ص
ميشيل بولسونارو
ميشيل بولسونارو
طباعة
سجلت البرازيل التي تعد ثاني أكثر دول العالم تضررًا من وباء فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1175 حالة وفاة إضافية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـCNN، وفاة ماريا أباريسيدا فيرمو فيريرا، جدة السيدة الأولى ميشيل بولسونارو، بسبب فيروس كورونا، مساء الأربعاء.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن 3 ملايين و164 ألفًا و785 حالة إصابة، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 104 آلاف و201 وفاة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.
وامضت ماريا أباريسيدا فيرمو فيريرا، جدة السيدة الأولى في البلاد، والتي كانت تبلغ من العمر 80 عامًا، 42 يومًا في المستشفى في برازيليا، قبل إعلان وفاتها، بسبب فيروس كورونا.


وكانت السلطات البرازيلية، أعلنت في وقت سابق، إصابة السيدة الأولى ميشيل بولسونارو بفيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من تعافي زوجها الرئيس جائير بولسونارو من المرض.

ووقعت ولاية بارانا البرازيلية مذكرة تفاهم، الأربعاء، لبدء إنتاج واختبار اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك"، وفقًا لخورخي كالادو، رئيس معهد بارانا الحكومي للتكنولوجيا.

وقال كالادو، إنه اتفاق الشراكة، يتضمن أن تقدم روسيا معلومات حول الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 من التجارب السريرية الخاصة باللقاح، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تسجيل لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، والذي طوره معهد غماليا الروسي، ليصبح اول لقاح كورونا مسجل في العالم، على الرغم من عدم إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة سناء شافع بكورونا

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثانٍ من فيلم «باب الحديد»

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

ختام عروض «السيرة الهلامية» بالأوبرا

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

محمد الكفراوي يطلق «مكان مشبوه» خلال أيام