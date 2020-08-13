وفاة جدة سيدة البرازيل الأولى بسبب كورونا.. و 1175 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل التي تعد ثاني أكثر دول العالم تضررًا من وباء فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1175 حالة وفاة إضافية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـCNN، وفاة ماريا أباريسيدا فيرمو فيريرا، جدة السيدة الأولى ميشيل بولسونارو، بسبب فيروس كورونا، مساء الأربعاء.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن 3 ملايين و164 ألفًا و785 حالة إصابة، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 104 آلاف و201 وفاة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.وامضت ماريا أباريسيدا فيرمو فيريرا، جدة السيدة الأولى في البلاد، والتي كانت تبلغ من العمر 80 عامًا، 42 يومًا في المستشفى في برازيليا، قبل إعلان وفاتها، بسبب فيروس كورونا.وكانت السلطات البرازيلية، أعلنت في وقت سابق، إصابة السيدة الأولى ميشيل بولسونارو بفيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من تعافي زوجها الرئيس جائير بولسونارو من المرض.ووقعت ولاية بارانا البرازيلية مذكرة تفاهم، الأربعاء، لبدء إنتاج واختبار اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك"، وفقًا لخورخي كالادو، رئيس معهد بارانا الحكومي للتكنولوجيا.وقال كالادو، إنه اتفاق الشراكة، يتضمن أن تقدم روسيا معلومات حول الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 من التجارب السريرية الخاصة باللقاح، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تسجيل لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، والذي طوره معهد غماليا الروسي، ليصبح اول لقاح كورونا مسجل في العالم، على الرغم من عدم إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به.