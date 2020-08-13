كارمن سليمان تطلق «لينا راقصة»

طرحت كارمن سليمان أحدث أغنيتها الجديدة "لينا رقصة" على طريقة الفيديو كليب.والأغنية عبارة عن شكل موسيقى راقص بطابع مصري مبهج وبلهجة مصرية معاصرة.وفي هذه الأغنية كارمن تتكلم عن رقصتها الخاصه مع حبيبها وتم تقديم الاغنية بشكل استعراضي في ظهور جديد ومختلف لكارمن عن باقي أغانيها السابقة.الفيديو كليب من إنتاج وإشراف مصطفى جاد ومن إخراج المخرج مصطفى عامر وقام بتصويرها في مصر بعد عقد عدة جلسات للإتفاق على الشكل النهائي لإصداره.و"كارمن" تعاملت في هذه الأغنية مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي جلال الحمداوي.هذا الثنائي قد قدم الكثير من الأعمال الناجحة خلال الفترة الأخيرة مثل "حياتي مش تمام" و"أهد الدنيا" للفنان رامي صبري.وتقدم الأغنية في شكل إيقاع المقسوم المصري ولكن بأصوات عصرية وموسيقية أشبه بالموسيقى العالمية.وأطلقتها كارمن عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب وعلى جميع المنصات الإلكترونية.