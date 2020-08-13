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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 1690 حالة إصابة بكورونا فى إسبانيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:29 ص
كورونا فى إسبانيا
كورونا فى إسبانيا
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 1690، لتقترب الحصيلة من 330 ألف حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن الإحصاءات المعلنة أمس الأربعاء لا تشمل البيانات من منطقة مدريد لأنها تأخرت في تقديم الأرقام الجديدة بسبب مشاكل فنية.

وحسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" كشفت عن أن وزارة الصحة الإسبانية أكدت أن عدد مرضى كورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات خلال الأيام الـ7 الماضية، بلغ 864 شخصا، يتواجد 49 منهم في وحدات العناية المركزة ولفتت الوزارة إلى أن غالبية الحالات الجديدة خفيفة وشخصت لدى الشباب.

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