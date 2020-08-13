رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق معدية بالرياح البحيرى وعلى متنها سيارتان بكوم حمادة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:12 ص
غرق معدية بالرياح
غرق معدية بالرياح البحيرى
البحيرة معوض هويدى
طباعة
شهدت قرية دمشلي، التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا حيث غرقت معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري وعلى متنها سيارتان.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلي التابعة لدائرة مركز كوم حمادة، وعلى متنها سيارتا نقل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري لمكان الحادث، وضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، وجارٍ البحث عن المفقودين والضحايا بعد غرقهم، كما تم إخطار نيابة كوم حمادة حمادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

شيري مجدي تنهار: «محتاجة شغل ومش عاوزة أمشي شمال»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

انخفاض جديد.. الصحة: 26 وفاة و129 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثانٍ من فيلم «باب الحديد»

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

ختام عروض «السيرة الهلامية» بالأوبرا

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

محمد الكفراوي يطلق «مكان مشبوه» خلال أيام