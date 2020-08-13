غرق معدية بالرياح البحيرى وعلى متنها سيارتان بكوم حمادة

شهدت قرية دمشلي، التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا حيث غرقت معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري وعلى متنها سيارتان.وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلي التابعة لدائرة مركز كوم حمادة، وعلى متنها سيارتا نقل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري لمكان الحادث، وضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، وجارٍ البحث عن المفقودين والضحايا بعد غرقهم، كما تم إخطار نيابة كوم حمادة حمادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.