إصابة حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية بفيروس كورونا المستجد

أعلن خواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب جواو دوريا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أشارك النتيجة الإيجابية لاختبار "كوفيد-19" الخاص بي"، مشيرا إلى أن هذا هو سادس اختبار يخضع له، بحسب "روسيا اليوم".وأضاف: "أنا الآن بالفعل فى الحجر الصحي، وسأعمل من المنزل"، ولفت إلى أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة وانه بحالة جيدة.وكان دوريا، وويلسون فيستل، حاكم ولاية ريو دى جانيرو، ضمن حكام الولايات الذين فرضوا تدابير مشددة فى مواجهة جائحة كورونا، وهو ما عرض الاثنين لانتقادات حادة من جانب بولسونارو.وأصيب الرئيس البرازيلى بالفيروس، وتعافى منه، كما أعلنت زوجته شفاءها من مرض "كوفيد-19"، ولكن جدتها توفيت متأثرة بإصابته بالمرض.