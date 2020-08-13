الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على غزة

نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات متتالية استهدفت مواقع مختلفة في قطاع غزة، وذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة "الغد".كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد تابعة لإحدى الفصائل الفلسطينية وسط القطاع، وأطلقت نيران الأسلحة الرشاشة تجاه نقطة أخرى شرق المحافظة الوسطى.وأفاد مراسل "الغد" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت وقف إدخال المحروقات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.