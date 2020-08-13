الفنان لطفى بوشناق: سأغنى أمام الرئيس بوتين فى روسيا

كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق، تفاصيل تقديم حفله أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه سيقدم يف روسيا حفلا خلال شهر سبتمبر المقبل، بحسب "روسيا اليوم".وقال الفنان التونسي، خلال استضافته ببرنامج "كورنيش" على إذاعة "موزاييك أف أم"، إن الحفل سيقدمه أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة مرور 75 سنة على الحرب العالمية.وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين، أن يتم في وقت لاحق الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، على نطاق واسع وبشكل لائق.وقال بوتين يوم 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية: "نحن حتما بدون شك، سنحتفل كالعادة بشكل واسع ومهيب بهذا اليوبيل، وسنقوم بذلك بشكل لائق كما يفرض علينا واجبنا أمام الذين عانوا وصمدوا وحققوا النصر".